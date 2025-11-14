< sekcia Zahraničie
Nemecko predlžuje oslobodenie od mýta pre elektrické nákladné autá
Autor TASR
Berlín 14.novembra (TASR) - Nemecký Bundestag vo štvrtok večer predĺžil oslobodenie od mýta na diaľniciach pre elektrické nákladné vozidlá. Tieto ekologické vozidlá budú môcť jazdiť bezplatne až do 30. júna 2031. TASR otom píše podľa agentúry DPA.
Oslobodenie od mýta pre tento druh dopravy sa malo skončiť koncom roka 2025. Parlament ho zaviedol v decembri 2023 s cieľom podporiť používanie elektrických vozidiel v sektore komerčnej dopravy.
Vodiči, ktorí nie sú oslobodení od poplatku za používanie diaľnic, budú môcť podľa rozhodnutia poslancov Bundestagu v budúcnosti používať na prístup k mýtnemu systému aplikáciu pre mobilné telefóny.
Namiesto doteraz používanej palubnej jednotky nainštalovanej vo vozidle, bude registrácia prebiehať prostredníctvom mobilného telefónu a jeho údajov o polohe.
