Niektoré nemecké spolkové krajiny porušujú predpisy očkovania

Berlín 12. februára (TASR) - Miestni politici, duchovní, policajti a hasiči sú medzi ľuďmi po celom Nemecku, ktorí dostali vakcínu proti koronavírusu skôr, hoci neboli na zozname uprednostnených skupín obyvateľstva. Ukázalo to preverovanie tlačovej agentúry DPA, ktorá výsledky zverejnila v piatok.



Najvyššiu prioritu v očkovaní v zozname stanovenom nemeckými zdravotníckymi úradmi mali iba ľudia vo veku nad 80 rokov a pracovníci v nemocniciach, ordináciách lekárov, opatrovateľských domovoch alebo vakcinačných centrách, kde je vysoké riziko nákazy koronavírusom.



V spolkovej krajine Dolné Sasko boli zaočkovaní prednosta okresného úradu v meste Peine a jeho zástupca, ako aj prednosta okresného úradu a jeho zástupca vo Wittenbergu v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.



Vakcínu dostali prednostne aj starosta a dvaja členovia mestskej rady v Halle a tiež dvaja starostovia a jeden ich predchodca v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.



V spolkovej krajine Bavorsko zaočkovali prednostu okresného úradu Donau-Ries a starostu Donauwörthu, metropoly tohto okresu.



V Hamburgu zaočkovali do konca januára 102 hasičov a dvoch policajtov, v meste Stendal v Sasku-Anhaltsku dostalo vakcínu v rámci skúšobného očkovania 330 policajtov.



V Sasku dostalo očkovaciu látku skôr, než bolo povolené, takmer 400 policajtov.



V spolkových krajinách Brémy a Hesensko už bol zaočkovaný vysokopostavený nemocničný personál.



Vo väčšine prípadov bolo ako dôvod predčasného očkovania uvedené to, že sa na konci dňa zvýšili dávky vakcín. Keďže už boli pripravené, bolo ich potrebné využiť do niekoľkých hodín.



Dávky môžu zostať v prípade, že niekto zruší svoj termín očkovania. Nie sú stanovené pravidlá, ako postupovať v takejto situácii, dodala agentúra DPA.