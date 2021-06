Predseda Bundestagu varuje pred hrozbou zahraničných zásahov do volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Predseda nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgang Schäuble sa obáva, že septembrové parlamentné voľby poznačia zásahy zo zahraničia. V rozhovore pre agentúru DPA varoval napríklad pred vplyvom falošných informácií z niektorých ruských médií." povedal Schäuble pre DPA. "" uviedol s tým, že nie vždy je jasné, odkiaľ útoky prichádzajú. "" poznamenal.Starosti predsedovi Bundestagu robí, že veľká časť obyvateľstva, ktorá je podľa neho síce dobre integrovaná, no napriek tomu sa spolieha čiastočne alebo prevažne na zdroje zo zahraničných médií. Hoci je to podľa neho legitímne, dodal, že také médiá, ako napríklad Russia Today - Kremľom financovaná spravodajská televízia premenovaná na RT - "". "" varoval.Na otázku, čo je proti týmto neželaným zásahom možné spraviť, Schäuble odpovedal, že spoločensky zasiahnuť voči tomuto fenoménu nie je jednoduché. Ako jednu z možností menoval napríklad rusky hovoriacich influencerov na sociálnych médiách, ktorí by mohli upozorňovať na nebezpečenstvo manipulácie a propagandy. "" povedal.Čo sa týka dezinformačných kampaní priamo v Nemecku, musí spoločnosť podľa Schäubla staviť v rovnakej miere na informácie, dôveru a silu kritickej diskusie.