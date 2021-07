Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali príbytky známych útočníka z Viedne

Na archívnej videosnímke policajti zasahujú na mieste po streľbe neďaleko synagógy 2. novembra 2020 vo Viedni. Foto: TASR/AP

Berlín 7. júla (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali v stredu v mestách Osnabrück a Kassel príbytky dvoch osôb napojených na prívrženca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý spáchal vo Viedni vlani v novembri teroristický útok. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na prokuratúru.Teroristický útok z 2. novembra 2020 si v rakúskej metropole vyžiadal štyri obete na životoch a najmenej 22 zranených vrátane jedného policajta. Útočníkom bol podľa polície 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Páchateľa polícia krátko po útoku zastrelila.Fejzulai bol v decembri 2019 predčasne prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za pokus vycestovať do Sýrie a pripojiť sa tam k bojovníkov IS.Dvojica mužov, ktorých identifikovali len ako občana Kosova Blinora S. a nemeckého občana Drilona G., zrejme vedeli o plánoch atentátnika a napriek tomu neinformovali príslušné úrady. Namiesto toho zo svojich mobilných telefónov v predvečer útoku začali vymazávať údaje, ktoré by dokazovali, že sa s páchateľom poznajú, uviedla spolková prokuratúra vo vyhlásení.Prokuratúra nespresnila, či došlo aj k zadržaniu oboch mužov označovaných za islamistických radikálov, ktorí boli s útočníkom v úzkom kontakte cez sociálne siete.V júli 2020 ho na niekoľko dní navštívili priamo vo Viedni. Stalo sa tak krátko po tom, ako si zadovážil zbraň, ktorú pri útoku použil. Stretli sa tiež s ďalšími radikálmi z Rakúska a Švajčiarska. Vzorky DNA účastníkov týchto stretnutí sa následne našli na zbraniach použitých pri viedenskom útoku.Obaja muži mali s Felzulaiom "" a zdieľali s ním radikálne postoje, preto už v čase ukončenia viedenskej návštevy zrejme vedeli, že Fejzulai môže zrealizovať svoje zámery a spáchať teroristický útok, uviedla nemecká spolková prokuratúra.