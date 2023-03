Nemecko prehľadalo loď možno použitú pri útoku na Nord Stream

Berlín 8. marca (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali loď, ktorá bola pravdepodobne použitá na presun výbušnín pre výbuchy na plynovodoch Nord Stream. Oznámil to v strede nemecká federálna prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vyšetrovatelia loď prehľadávali od 18. do 20. januára. Prehliadky sa konali pre "podozrenia, že loď mohla byť použitá na prepravu výbušných zariadení, ktoré explodovali 26. septembra 2022 na plynovodoch Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori", uviedla nemecká prokuratúra.



Dodala, že vyšetrovatelia sa stále snažia určiť identitu páchateľov a ich motív. Podľa prokuratúry stále nie je možné jednoznačne určiť, či si útok objednal nejaký štát.



Vyšetrovatelia stále vyhodnocujú predmety, ktoré zaistili na lodi. Prokuratúra však zdôraznila, že zamestnanci nemeckej spoločnosti, ktorá si túto loď prenajímala, nie sú na zozname podozrivých.



Nemecké médiá v pondelok po vlastnom vyšetrovaní uviedli, že sa nemeckým úradom podarilo identifikovať jachtu, ktorá bola údajne použitá počas tajnej operácie súvisiacej s výbuchmi potrubí Nord Stream. Z ich zistení vyplýva, že plavidlo bolo prenajaté od firmy so sídlom v Poľsku, ktorú zrejme vlastnia dvaja Ukrajinci.



Denník New York Times v utorok napísal, že americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za minuloročné výbuchy na plynovode Nord Stream je zodpovedná "proukrajinská skupina". Podľa NYT však neexistujú dôkazy o zapletení ukrajinského vedenia do útoku.



Ukrajinská vláda už poprela, že by bola zapojená do minuloročnej sabotáže na plynovodoch Nord Stream. V medzinárodných bezpečnostných kruhoch sa nevylučuje ani možnosť, že niekto úmyselne zanechal stopy ukazujúce na Ukrajinu.