Premiér Wüst varoval obyvateľov pred veľkými silvestrovskými oslavami

Düsseldorf 20. decembra (TASR) - Premiér najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko (NRW) Hendrik Wüst v pondelok odporučil obyvateľom, aby neusporadúvali veľké silvestrovské oslavy. Wüst zároveň v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ARD informoval, že obmedzenie súkromných stretnutí bude predmetom utorňajšej diskusie lídrov spolkových krajín s ústrednou vládou.



Wüst bude tomuto zasadnutiu predsedať. Ide o formát, na ktorom rozhoduje vláda spoločne s predstaviteľmi 16 spolkových krajín o celoštátnych obmedzeniach, pripomína agentúra DPA.



"Z minulosti už vieme, že Vianoce nie sú hnacím motorom pandémie," uviedol Wüst s tým, že večera či posedenie s rodinou a blízkymi budú aj tento rok možné. Dodal však, že "veľké silvestrovské večierky" sa konať nebudú. Vyslovil sa tiež proti cestám do zahraničia. "Osobne by som sa nateraz zaobišiel bez ciest do cudziny," uviedol.



Premiér Severného Porýnia-Vestfálska ďalej uviedol, že vláda a spolkové krajiny, musia vypracovať plány pre prípad núdze, v rámci ktorých sa aj v prípade vysokého počtu infikovaných zaistí fungovanie hasičov, polície či dodávky elektrickej energie. "Budeme sa musieť porozprávať o tom, ako udržať fungovanie našej krajiny, ak bude nakazených či v karanténe ešte viac ľudí," uviedol.