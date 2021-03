Premiéri nemeckých spolkových krajín obhajujú uvoľnenia opatrení

Berlín 29. marca (TASR) - Viacerí premiéri nemeckých spolkových krajín v pondelok obhajovali plány na zmiernenie protipandemických opatrení. Reagovali tak na nedeľňajšiu kritiku zo strany kancelárky Angely Merkelovej, ktorá pohrozila regulovaním pravidiel na celoštátnej úrovni. Informovala o tom agentúra DPA.



Medzi podporovateľov regionálneho uvoľňovania opatrení patria premiér Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet, predseda vlády Šlezvicka-Holštajnska Daniel Günther, ako aj sársky premiér Tobias Hans, uviedli pre DPA účastníci konferenčného hovoru prezídia Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



Šéf CDU Laschet a Hans uviedli, že hromadné antigénové testovanie pôjde ruka v ruke so zmierňovaním určitých opatrení. Ich stratégia boja proti nákaze podľa ich slov pomôže identifikovať nakazených a zastaví tak tretiu vlnu pandémie. Hans uviedol, že ak budú pre ľudí s negatívnym výsledkom testu platiť voľnejšie pravidlá, čo sa týka sociálnych kontaktov, zabráni to tomu, že budú reštrikcie porušovať za zatvorenými dverami.



Na Merkelovej vyjadrenia kriticky reagoval i durínsky premiér Bodo Ramelow. Kancelárka podľa neho pripísala vinu za zlyhanie spoločnej stratégie boja proti pandémii spolkovým krajinám.



Merkelová v nedeľňajšej talkšou na verejnoprávnej televízii ARD vyzvala 16 spolkových krajín, aby dodržiavali dohodnuté protipandemické opatrenia. V Nemecku by sa mal zaviesť zákaz vychádzania v oblastiach, kde počas siedmich dní pribudne viac ako 100 infikovaných na 100.000 obyvateľov. Jednotlivé spolkové krajiny si však môžu napriek tomu rozhodovať po svojom. V pondelok prekročila hodnota týždňovej incidencie v Nemecku stanovený limit ôsmy deň za sebou.



Merkelovej návrh podporil v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung aj minister vnútra Horst Seehofer. Vláda má podľa neho v tejto oblasti legislatívne kompetencie, čo je podľa neho potrebné aj využiť.