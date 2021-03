Premiéri troch nemeckých spolkových krajín chcú schválenie Sputnika V

Berlín 18. marca (TASR) - Premiéri troch východonemeckých spolkových krajín žiadajú po dočasnom pozastavení očkovania proti koronavírusu vakcínou od firmy AstraZeneca, aby príslušné miesta povolili ruskú vakcínu Sputnik V. Informovala o tom agentúra DPA.



"Rusko je veľkou krajinou vedy a nemám najmenšie pochybnosti, že tamojšia veda je na takej úrovni, že dokáže vyvinúť účinnú očkovaciu látku," povedal saský premiér Michael Kretschmer pre noviny mediálnej skupiny Funke. Myslí si, že Sputnik V by mal byť povolený, keďže samotné Nemecko má problémy s nedostatkom vakcín proti koronavírusu.



Reiner Haseloff, premiér Saska-Anhaltska, poukázal rovnako ako Kretschmer na to, že o schválení ruskej vakcíny musí najprv rozhodnúť Európska agentúra pre lieky (EMA). "V zásade však platí, že v boji proti koronavírusu je vítaná každá očkovacia látka, ktorá je bezpečná, účinná a pomôže nám prekonať pandémiu," uviedol a dodal: "Ak ide o zdravie ľudí, na pôvode (vakcíny) by nemalo záležať."



Durínsky premiér Bodo Ramelow varoval pred politickým odmietnutím ruskej vakcíny. "Už dlho si želám, aby spolková vláda zvýšila tlak na schválenie viacerých alternatívnych vakcín," povedal. Závislosť od dodávok vakcíny od britsko-švédskeho výrobcu AstraZeneca podľa neho oslabuje očkovaciu stratégiu. "Je preto dôležité, aby sa Sputniku V konečne venovala zvýšená pozornosť," povedal. Ak skutočne chýbajú potrebné podklady, treba tento problém s Ruskom rýchlo vyriešiť.



Nemecko pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v pondelok po tom, čo tak urobili viaceré európske krajiny. Do utorňajšieho večera sa v Nemecku vyskytlo podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva osem prípadov trombózy u zaočkovaných ľudí, pričom viacerí z nich zomreli. Počet prípadov trombózy je štatisticky vyšší ako u obyvateľstva, ktoré nebolo zaočkované proti koronavírusu, pripomína denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Možná súvislosť medzi očkovaním a trombózou je momentálna predmetom vyšetrovania. Vo štvrtok sa očakáva rozhodnutie EMA o tom, či vakcínu od AstraZenecy naďalej považuje za bezpečnú.