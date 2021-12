V Nemecku prepustili vojaka, ktorý sa vyhrážal štátu

Mníchov 31. decembra (TASR) - Nemecká polícia prepustila v piatok na slobodu vojaka, ktorého vo štvrtok večer zadržala v Mníchove za to, že na internete zverejnil video s vyhrážkami voči štátu za protipandemické patrenia.



Podľa agentúry DPA polícia uviedla, že prokuratúra v meste Traunstein v Bavorsku nevidela dôvod na oficiálne vzatie tohto vojaka do väzby.



Podľa DPA úrady nepredpokladajú, že by muž predstavoval akútne nebezpečenstvo. Stále je však vyšetrovaný pre podozrenie z verejného vyzývania na trestné činy. Ako uviedla polícia, nie je jasné, či konal sám.



Muž, ktorý sa označil za prvého seržanta, vo videoklipe okrem iného požadoval zrušenie opatrení proti šíreniu koronavírusu a nedávno zavedenému povinnému očkovaniu v armáde.



"Toto je varovanie," uvádza muž vo videu. V sprievodnom texte sa píše, že "vojaci sú pripravení na dialóg do zajtra (štvrtka) 16.00 h." Ako uviedlo ministerstvo obrany, toto video s "neprijateľnými hrozbami voči právnemu štátu" sa rozšírilo na sociálnych sieťach.



"Bundeswehr potrebuje svedomitých a statočných ľudí, pevne ukotvených v našej ústavnosti," napísala neskôr v tejto súvislosti na Twitteri ministerka obrany Christine Lambrechtová.