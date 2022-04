Nemecko prevezie zranených Ukrajincov z Poľska zdravotníckym lietadlom

Berlín 11. apríla (TASR) - Špecializované zdravotnícke lietadlo nemeckých ozbrojených síl v pondelok ráno odletelo do mesta Rzeszów na juhovýchode Poľska, odkiaľ do Nemecka privezie zranených Ukrajincov. TASR prevzala správu od agentúry DPA.



Z letiska Kolín/Bonn odštartoval v pondelok ráno špecializovaný zdravotnícky Airbus A310 MedEvac, ktorý nemeckým ozbrojeným silám slúži ako letecká jednotka intenzívnej starostlivosti. Zdravotnícky personál poskytne pomoc zraneným deťom a dospelým už počas prevozu do Nemecka, uviedla DPA.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ide o prvé poskytnutie takéhoto druhu pomoci. V minulosti však Nemecko využívalo tento typ lietadla na prevoz zranených ukrajinských vojakov.



V Nemecku od začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine zaregistrovali už viac ako 320.000 ukrajinských utečencov.