Nemecko prevezme do 500 detí z gréckych migračných táborov

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecko prevezme v nasledujúcich týždňoch z gréckych migračných táborov do 500 neplnoletých osôb bez sprievodu dospelého. V stredu to oznámil minister zahraničných vecí Heiko Maas a vyzval ostatné krajiny Európskej únie, aby urobili podobný krok.



"Povedali sme (gréckym úradom a vysokému komisárovi OSN pre utečencov), že počas niekoľkých najbližších týždňov chceme prijať 350-500 detí," povedal Maas v rozhovore pre stanicu RTL/ntv, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Minister dodal, že dúfa, že ďalšie krajiny budú Nemecko nasledovať. "Chceme ísť v tomto príkladom."



Nemecko v utorok oznámilo, že prijme 50 detí z migračných táborov na gréckych ostrovoch Lesbos a Chios.



Presun sa začne na budúci týždeň, spresnilo ministerstvo vnútra v oznámení.



Deti a dospievajúci mladí ľudia, ktorí prišli do táborov bez rodičov, "budú najprv na dva týždne umiestnení do karantény" a potom ich ubytujú v rôznych regiónoch, informovalo ministerstvo.



V gréckych táboroch žijú v zúfalých podmienkach desaťtisíce žiadateľov o azyl a podmienky sa tam nedávno ešte zhoršili po vypuknutí nákazy novým koronavírusom.



Do programu Európskej únie, ktorý bol oznámený začiatkom marca a v rámci ktorého má byť prijatá časť z 1600 neplnoletých osôb z gréckych táborov, sa zapojilo aj Francúzsko, Portugalsko, Litva, Chorvátsko a Írsko.



Maas však uviedol, že tieto krajiny svoje plány pozastavili pre obmedzenia na hraniciach, ktoré sa zaviedli po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.



"Okrem Luxemburska sme jediní, ktorí sme stále ochotní prijímať neplnoletých," vyhlásil Maas.



Luxembursko sa už s gréckymi úradmi dohodlo, že prevezme 12 neplnoletých.



Nemecký minister pre rozvoj Gerd Müller označil migračné tábory za "hanbu" a vyzval Brusel, aby konal a odvrátil "katastrofu".