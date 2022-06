Nemecko: Prezident kritizoval exkancelára Schrödera za väzby s Ruskom

Na archívnej snímke bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier kritizoval bývalého kancelára Gerharda Schrödera pre jeho obchodné väzby s Ruskom. Množstvo z toho, čo Schröder urobil ako kancelár, bolo zatienené jeho ďalším správaním, povedal Steinmeier pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild. Informovala o tom agentúra DPA.Steinmeier v minulosti úzko spolupracoval so straníckym kolegom zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Schröderom a bol šéfom jeho kancelárie v rokoch 1999-2005.Obaja sa považujú za architektov proruského postoja Nemecka, ktorý narazil na odpor po začatí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.uviedol Steinmeier.Exkancelár Schröder roky čelil v Nemecku kritike v súvislosti so svojimi pozíciami v ruských štátnych podnikoch a blízkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina, konštatuje DPA.Po spustení ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu sa nátlak na Schrödera vystupňoval, kritike však nedávno čelil aj samotný prezident Steinmeier - za svoju politiku voči Rusku za uplynulé dve desaťročia. Steinmeier nakoniec priznal, že v súvislosti so svojím odhadom týkajúcim sa Putina urobil isté chyby.Schröder nedávno rezignoval na svoj post v dozornej rade ruského ropného gigantu Rosnefť a odmietol nomináciu do rady ďalšieho ruského plynárenského gigantu Gazprom, píše DPA. Vedúce pozície má bývalý spolkový kancelár aj v projektoch plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2, spájajúcich Rusko a Nemecko cez Baltické more.V máji sa rozpočtový výbor nemeckého parlamentu rozhodol zbaviť Schrödera niekoľkých oficiálnych výhod, ktoré užíval ako bývalý spolkový kancelár - vrátane kancelárie v Bundestagu, uzatvára Bild.