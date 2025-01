Pri búraní mosta v Drážďanoch opäť našli bombu z vojnových čias

Drážďany 28. januára (TASR) - Pri búraní čiastočne zrúteného mosta Carolabrücke vo východonemeckých Drážďanoch v utorok opäť objavili nevybuchnutú bombu pochádzajúcu zjavne z čias druhej svetovej vojny. Oznámili to tamojšie úrady, píše TASR podľa agentúry DPA.



Bombu našli robotníci. Úrady nakrátko uzavreli okolitú oblasť. Pyrotechnici však zistili, že neobsahuje rozbušku a je tak možné ju bezpečne premiestniť, oznámila miestna polícia. Pri prácach na moste objavili 250-kilogramovú nálož aj v pondelok. Taktiež neobsahovala rozbušku a bolo možné ju bezpečne premiestniť a zneškodniť.



Už začiatkom januára sa tam našla aj 250-kilogramová britská letecká bomba z druhej svetovej vojny.



Jej detonácia si vtedy vynútila evakuáciu rozsiahlej časti centra mesta v okruhu jedného kilometra od miesta nálezu. Opatrenia sa dotkli približne 10.000 ľudí. Evakuované muselo byť napríklad sídlo saskej vlády, krajinský parlament, policajné riaditeľstvo, ako aj početné múzeá, hotely a obchody.



Búranie Carolabrücke prebieha od vlaňajšieho 11. septembra, keď sa jeho časť nečakane zrútila do rieky Labe. Vzhľadom na poškodenie sa most musí zbúrať celý.



Drážďany boli počas vojny niekoľkokrát bombardované. Mesto značne poškodili masívne nálety britského a amerického letectva, ktoré sa uskutočnili na sklonku vojny 13. a 14. februára 1945, pri ktorých podľa odhadov zahynulo do 25.000 ľudí.