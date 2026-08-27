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ÚTOK NA ŠKOLE: Hlásia dvoch mŕtvych
Ďalší dvaja ľudia utrpeli poranenia.
Autor TASR
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Berlín 27. augusta (TASR) - Dvaja ľudia vo štvrtok zomreli pri násilnom incidente na škole v obci Gosen-Neu Zittau neďaleko Berlína. Útočníka zadržali, píše TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Podľa informácií miestnych novín Märkische Allgemeine bola jednou z obetí 18-ročná žena a útočník jej 19-ročný bývalý partner. Pri pokuse zabrániť útoku zomrel 30-ročný muž. Noviny Berliner Zeitung napísali, že ďalší dvaja ľudia utrpeli poranenia.
Podľa informácií miestnych novín Märkische Allgemeine bola jednou z obetí 18-ročná žena a útočník jej 19-ročný bývalý partner. Pri pokuse zabrániť útoku zomrel 30-ročný muž. Noviny Berliner Zeitung napísali, že ďalší dvaja ľudia utrpeli poranenia.