MRAZIVÉ POČASIE ÚRADUJE: Pre ľadovicu zomreli na cestách traja ľudia

Malá kaplnka v Oberreifenbergu je zahalená hmlou neďaleko Frankfurtu v Nemecku, pondelok 19. januára 2026. Foto: TASR/AP

Pri jednej havárii sa nákladné vozidlo zrazilo s kamiónom, ktorý prevážal papier, pričom náves začal horieť. Vodiča nákladného auta sa nepodarilo vyslobodiť z kabíny a na mieste zomrel.

Autor TASR
Berlín 23. januára (TASR) - Traja ľudia zahynuli v piatok nadránom pri dvoch nehodách spôsobených ľadovicou na diaľnici v západnom Nemecku, uviedla polícia. Nepriaznivé zimné počasie ovplyvňuje dopravu a prevádzku škôl v niektorých častiach krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

K smrteľným nehodám došlo na diaľnici A44 pri meste Paderborn v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Pri jednej havárii sa nákladné vozidlo zrazilo s kamiónom, ktorý prevážal papier, pričom náves začal horieť. Vodiča nákladného auta sa nepodarilo vyslobodiť z kabíny a na mieste zomrel. Vodiča ťahača previezli do nemocnice.

V dôsledku ľadovice došlo v oboch smeroch diaľnice A44 k ďalším takmer dvom desiatkam nehôd vrátane havárie v smere na Kassel, pri ktorej prišli o život dvaja ľudia.

Polícia v Osnabrücku informovala, že pre nepriaznivé počasie eviduje až niekoľko stoviek dopravných nehôd. V spolkovej krajine Dolné Sasko pre ľadovicu v piatok zatvorili množstvo škôl.
