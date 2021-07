Pri nehode autobusu neďaleko Berlína sa zranilo 19 ľudí

Berlín 30. júla (TASR) - Najmenej 19 ľudí utrpelo v piatok zranenia pri nehode diaľkového autobusu, ktorý sa neďaleko Berlína prevrátil na bok. Informovala o tom agentúra DPA.



K nehode došlo krátko pred 10.00 h SELČ na diaľnici A13 neďaleko obce Schönwald v spolkovej krajine Brandenbursko. Na miesto boli privolané záchranné zložky i niekoľko helikoptér.



Medzi zranenými sú ľudia vo veku od 21 do 64 rokov. V autobuse sa nachádzalo 17 cestujúcich a dvaja vodiči.



Polícia najprv informovala o dvoch ťažko a desiatich ľahšie zranených. Podľa úradov sa napokon v 34-miestnom autobuse zranilo všetkých 19 ľudí. Deväť z nich previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice.



Autobus s nemeckým evidenčným číslom v smere na Berlín na úrovni parkoviska Krausnicker Berge Ost zrejme nabehol na začiatok zvodidiel a prevrátil sa na pravý bok. Diaľnicu A13 vedúcu z Berlína do Cottbusu bezprostredne po nehode uzavreli v oboch smeroch. Neskôr ju sprejazdnili v smere na Drážďany.