Desiatky ranených: Autobus v Nemecku spadol do priekopy a prevrátil sa

Magdeburg 10. februára (TASR) - Najmenej 35 ľudí utrpelo zranenia, šesť z nich vážne, keď poľský autobus smerujúci z Varšavy do Belgicka v piatok nadránom havaroval pri meste Magdeburg v Nemecku. TASR prevzala správu z poľskej tlačovej agentúry PAP.



Autobus, ktorý išiel po diaľnici A2 s celkovo 54 pasažiermi, náhle vybočil zo svojho jazdného pruhu, spadol do priekopy a prevrátil sa.



Nemecká polícia pre rozhlasovú stanicu MDR Sachsen-Anhalt uviedla, že nehoda sa stala v piatok v skorých ranných hodinách a na vyslobodenie niektorých cestujúcich bola potrebná pomoc hasičov.



Ranení boli prevezení do blízkych nemocníc, uviedla stanica MDR.



Poľské veľvyslanectvo v Berlíne pre PAP povedalo, že pri nehode utrpeli zranenia mnohí pasažieri vrátane poľských občanov. Podľa nemeckej polície nemá nikto život ohrozujúce zranenia.



Zástupca generálneho riaditeľa cestovnej kancelárie Sindbad, Bogdan Kurys, vyhlásil, že nešťastie sa stalo okolo 03.15 h SEČ a že autobus išiel po svojej pravidelnej trase medzi Varšavou a Belgickom.



"Asi desať kilometrov za Magdeburgom, na diaľnici A2, autobus z neznámych dôvodov vybočil zo svojho pruhu a prevrátil sa," povedal Kurys. "Polícia príčinu nehody vyšetruje," dodal.



Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina pre PAP potvrdil, že pri nehode utrpelo zranenia 35 ľudí a nikoho život nie je ohrozený.