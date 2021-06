Pri pokuse o záchranu topiaceho syna zomrel v Nemecku 53-ročný muž

Mníchov 27. júna (TASR) - Pri pokuse o záchranu svojho syna sa v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko utopil 53-ročný muž, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Polícia uviedla, že šesťročný chlapček spadol v sobotu počas hry do rieky Regen. 53-ročný muž a ďalší dvaja známi skočili za chlapcom, ale všetkých museli vytiahnuť z vody náhodní okoloidúci.



Otec a syn boli v bezvedomí a na mieste ich museli oživovať. Oboch previezli do nemocnice, kde 53-ročný muž neskôr zomrel.



Chlapca priviezli v kritickom stave, ale v nemocnici sa zotavil, uviedol policajný hovorca. Do nemocnice museli previezť aj dvoch známych, ktorí pomáhali so záchranou.