Pri uvoľňovaní opatrení v Nemecku chcú zohľadniť regionálne rozdiely

Berlín 27. apríla (TASR) - Úrad nemeckej kancelárky Angely Merkelovej apeloval na to, aby sa pri uvoľňovaní obmedzení spojených s koronavírusovou pandémiou prihliadalo na regionálne rozdiely. Napísal to šéf úradu kancelárky Helge Braun v priebežnej bilancii boja proti koronavírusu určenej pre členov vládnej koalície, ktorú mala k nahliadnutiu agentúra DPA.



Pri prehodnocovaní opatrení s jednotlivými spolkovými krajinami "sa musí tiež zohľadniť, že epidémia sa v Nemecku nešíri rovnomerne, ale situácia je rozličná v závislosti od jednotlivých regiónov," uviedol Braun.



"To môže znamenať, že obmedzenia v určitých regiónoch zostanú v platnosti alebo sa po dočasnom uvoľnení opäť budú musieť sprísniť," napísal Braun, ktorý je tiež lekárom.



Zdôraznil, že nebezpečenstvo šírenia vírusu stále pretrváva: "V záujme celého obyvateľstva (s cieľom) dlhodobo zabrániť preťaženiu zdravotného systému, je pre zrušenie obmedzení kontaktov ešte priskoro."



Kancelárka Merkelová avizovala, že o ďalších zmierneniach opatrení sa má rozhodovať najskôr 6. mája, čiže približne dva týždne po opätovnom otvorení menších obchodov. Očakáva sa totiž, že dovtedy bude známe, aký dosah malo otvorenie prevádzok na počty nakazených. Merkelová minulý štvrtok vo vládnom vyhlásení kritizovala niektoré spolkové krajiny Nemecka, že uvoľnenia zavádzajú príliš rýchlym tempom.



O ďalšom postupe v boji proti pandémii bude Merkelová rokovať s premiérmi spolkových krajín vo štvrtok 30. apríla prostredníctvom telekonferencie.



Ako pripomína denník Die Welt, vo väčšine 16 spolkových krajín platí od pondelka povinnosť nosiť ochranné rúška pri nakupovaní či v prostriedkoch hromadnej dopravy. V stredu začne toto nariadenie platiť aj v poslednej zo spolkových krajín v Šlezvicku-Holštajnsku.



Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku sa zvýšil o 1018 na 155.193, ako vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zverejnených v pondelok. Počet úmrtí stúpol o 110 na 5750, napísala agentúra Reuters.