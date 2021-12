Nemecko hlási 527 úmrtí na koronavírus, najviac od februára

Berlín 8. decembra (TASR) - Nemecko hlásilo v stredu najvyšší počet obetí koronavírusu od 12. februára – za uplynulých 24 hodín pribudlo 527 obetí na životoch. Vyplýva to z údajov, ktoré Inštitútu Roberta Kocha (RKI) dodali zdravotnícke úrady v spolkovej republike. Informovala o tom agentúra DPA.



Momentálne je počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 výrazne nižší, než bol na vrchole druhej vlny pandémie koncom vlaňajška, a to i napriek tomu, že v súčasnosti evidujú v Nemecku omnoho viac infikovaných než vlani. Odborníci to pripisujú pozitívnym účinkom očkovania, ktoré účinne chráni pred ťažkým priebehom choroby.



V Nemecku za utorok pribudlo 69.601 nakazených – o 2415 viac než v rovnaký deň pred týždňom. Hodnota sedemdňovej incidencie nákazy klesla z utorňajších 432 na 427 na 100.000 obyvateľov.



Ochoreniu COVID-19 podľahlo v tejto stredoeurópskej krajine dosiaľ 104.047 ľudí, nákazu potvrdili v 6.291.621 prípadoch.



DPA upozorňuje, že aktuálne štatistiky vývoja pandémie v Nemecku nemusia byť presné, keďže kliniky i zdravotnícke úrady najmä v najviac zasiahnutých regiónoch nestíhajú včas nahlasovať aktuálne počty nakazených a zároveň nie všetky prípady sa podarí odhaliť.



Agentúra Reuters pripomína, že Nemecko minulý týždeň v boji so štvrtou vlnou pandémie covidu prijalo viaceré opatrenia, ktoré neočkovaným ľuďom zakazujú prístup do všetkých obchodov okrem predajní s esenciálnym tovarom, akými sú napríklad potraviny, pekárne a lekárne. Cieľom je posilniť vakcinačnú kampaň.



Plne zaočkovaných je 69,2 percenta obyvateľov Nemeckej spolkovej republiky a aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 72,2 percenta osôb. Posilňujúcu tretiu dávku aplikovali v krajine 15,6 milióna ľuďom, čo zodpovedá 18,7 percentám celkovej populácie.