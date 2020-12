V Nemecku pribudlo najviac obetí koronavírusu za 24 hodín

Berlín 9. decembra (TASR) - Počet obetí nového koronavírusu sa v Nemecku za 24 hodín zvýšil o 590. Ide o najvyšší denný nárast od začiatku pandémie, informoval v stredu Inštitút Roberta Kocha (RKI). Predošlý rekord bol zaznamenaný pred týždňom, keď pribudlo 487 úmrtí, uviedol denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Za 24 hodín hlásili v Nemecku aj 20.815 novoinfikovaných, pričom pred týždňom ich bolo 17.270. Najviac nakazených (23.648) pribudlo 20. novembra. Tendencia nárastu úmrtí sa očakávala aj vzhľadom na prudký nárast počtu nakazených.



RKI ďalej uviedol, že sedemdňová incidencia v celom Nemecku dosahuje 149 nakazených na 100.000 obyvateľov. Na začiatku čiastočného lockdownu v novembri bola táto hodnota 120. Cieľom karanténnych opatrení je dosiahnuť jej zníženie pod úroveň 50, aby bolo možné trasovať kontakty nakazených.



Od začiatku pandémie evidujú v Nemecku 19.932 obetí koronavírusu a 1.218.524 infikovaných. Podľa odhadov RKI sa uzdravilo približne 902.100 osôb.



FAZ pripomína, že čoraz viac politikov v Nemecku vyzýva na uzatvorenie krajiny po Vianociach. Nemecká akadémia vied Leopoldina so sídlom v Halle zverejnila v utorok návrh, podľa ktorého by mal byť v Nemecku od 24. decembra do 10. januára zavedený tvrdý lockdown. Prísnejšie pravidlá vrátane obmedzení vychádzania či zákazu predaja alkoholu v centrách miest začali platiť od stredy napríklad v Bavorsku. Od budúceho pondelka zavádza tvrdý lockdown spolková krajina Sasko.