Nemecko prijalo 132 Afgancov žiadajúcich o azyl

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecko v stredu prijalo 132 afganských občanov. Je to už druhýkrát v priebehu dvoch týždňov, čo lietadlo objednané nemeckou vládou priviezlo Afgancov a ich rodiny do Berlína po tom, ako im bol schválený vstup do Nemecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že lietadlo prepravilo utečencov z Islamabadu do nemeckého hlavného mesta. Na palube lietadla však chýbalo 25 osôb pre možné nezrovnalosti v potrebných dokumentoch. Podľa ministerstva teraz úrady opätovne preverujú tieto prípady.



Mnohí z prijatých Afgancov pracovali pre nemeckú vládu vrátane armády ako miestni zamestnanci. Pre obavy, že by sa mohli stať terčom útoku afganského vládneho hnutia Taliban, Nemecko prijalo aj ľudskoprávnych aktivistov, novinárov a iné zraniteľné osoby.



Podľa hovorcu ministerstva vnútra boli medzi požiadavkami na prijatie do krajiny jasná identifikácia a komplexná bezpečnostná kontrola.



Minulý týždeň v utorok prijalo Nemecko 155 Afgancov. Tieto lety sa podľa DPA dostali do centra pozornosti v súvislosti so silnejúcou protiimigračnou a protiislamskou rétorikou v Nemecku.



Taliban prevzal moc v krajine v auguste 2021 a Nemecko odvtedy poskytuje špeciálne povolenia Afgancom v ohrození aj ľuďom, ktorí pracovali pre nemecké úrady a organizácie. Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí odvtedy prijali viac ako 35.000 takýchto osôb.



Nemecko ubezpečilo približne 3000 afganských občanov o ich prijatí v rámci programu pre obzvlášť zraniteľné osoby. Približne tisícke z nich sa dosiaľ podarilo prísť do Nemecka. Ministerstvo vnútra náklady doteraz vyčíslilo na približne 24,7 milióna eur.