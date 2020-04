Nemecko prijalo takmer 50 maloletých utečencov bez sprievodu

Atény/Hannover 18. apríla (TASR) - Na letisku v nemeckom meste Hannover pristálo v sobotu lietadlo so 47 maloletými utečencami bez sprievodu, ktorí doteraz žili v táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori. Po prílete ich umiestnia do dvojtýždňovej karantény v okrese Osnabrück a následne rozdelia do jednotlivých spolkových krajín, informovali nemecké médiá.



V skupine je 42 detí a päť mladistvých z Afganistanu, Sýrie a Eritrei. Denník Die Welt poznamenal, že prítomnosť iba štyroch dievčat je prekvapením, pretože vláda rozhodla o prijatí detí, ktoré buď potrebujú okamžitú liečbu z dôvodu vážnej choroby, alebo sú bez sprievodu a sú mladšie ako 14 rokov, pričom väčšina z nich mali byť dievčatá.



Všetky deti a mladiství boli pred odchodom testovaní na možnú nákazu vírusom SARS-CoV-2. Sú druhou skupinou maloletých premiestnenou z utečeneckých táborov na ostrovoch Lesbos, Chios a Samos. Už v stredu odtiaľ Luxembursko prijalo 12 mladých ľudí.



"Teší ma, že dnes môžeme prijať prvé deti bez sprievodu - napriek veľkej záťaži spôsobenej koronavírusovou krízou. Vysielame konkrétny signál európskej solidarity. Očakávam, že naši európski partneri si začnú čo najskôr plniť svoje záväzky," povedal nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



Do Nemecka má byť prepravených najmenej 350 maloletých, ďalších 1600 si majú rozdeliť iné krajiny EÚ.



V táboroch na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora sa v súčasnosti podľa agentúry DPA nachádza viac ako 39.000 ľudí. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) je približne 36 percent z nich maloletých.