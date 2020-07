Nemecko prijalo 83 migrantov z gréckych táborov

Kassel 24. júla (TASR) - Lietadlo s 83 migrantmi zo záchytných táborov na gréckych ostrovoch pristálo v piatok v Nemecku, informovala agentúra DPA.



Týchto migrantov do Nemecka presídlili na základe súhlasu nemeckej vlády z marca 2020. Nemecko sa vtedy rozhodlo prijať vážne choré deti a ich blízkych príbuzných z táborov na gréckych ostrovoch, v ktorých sú nepriaznivé podmienky na život.



Lietadlo pristálo v meste Kassel v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra uviedla, že budú rozdelení do deviatich z celkovo 16 nemeckých spolkových krajín.



Z týchto osôb pochádza 54 z Afganistanu, osem z Iraku, osem z palestínskych území, sedem zo Sýrie a šesť zo Somálska. Sú medzi nimi i vážne choré deti.



Pred odchodom z Grécka absolvovali testy na koronavírus SARS-CoV-2 a po príchode do Nemecka nemusia zostať v karanténe. Nemecko týmto osobám poskytne ubytovanie a zdravotnú starostlivosť.



Nemecká vládna koalícia 9. marca uviedla, že je spolu s ďalšími krajinami EÚ pripravená prevziať niekoľko stoviek detí z táborov na gréckych ostrovoch.



Vláda uviedla, že sa zameria na deti, ktoré sú choré alebo mladšie ako 14 rokov a bez sprievodu.