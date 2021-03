Nemecko prijalo ďalších 120 migrantov z gréckeho ostrova Lesbos

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecko v stredu prijalo ďalších 120 migrantov z gréckeho ostrova Lesbos, čím sa celkový počet takto prijatých žiadateľov o azyl v krajine zvýšil na 1553. Informovala o tom agentúra DPA.



Lietadlo s migrantmi pristálo na letisku v meste Hannover v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. Ide o poslednú skupinu migrantov, ktorá do Nemecka priletela priamo z Lesbosu. Ďalší by mali prísť letom z Atén. Celkový počet migrantov z Lesbosu v Nemecku tým dosiahne 2750 osôb.



Grécky minister zodpovedný za politiku v oblasti migrácie sa nemeckej vláde poďakoval za podporu v úsilí uvoľniť situáciu na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora.



Grécka vláda migrantov presúva z preplnených a nedostatočne vybavených táborov na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora na pevninu, pripomína DPA. Na týchto ostrovoch v súčasnosti žije približne 14.000 migrantov a utečencov. Minulý rok ich bolo viac ako 42.000.



Na presune migrantov sa dohodli nemecká kancelárka Angela Merkelová a grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Prvú skupinu migrantov do Nemecka presunuli v apríli minulého roka.



Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v utorok počas návštevy Grécka povedala, že nové tábory pre migrantov, ktoré budú vybudované na gréckych ostrovoch vo východnej časti Egejského mora, majú významne uľahčiť tamojšiu situáciu.



Európska únia vyčlení 275 miliónov eur na výstavbu nových migračných stredísk na piatich gréckych ostrovoch, na ktorých žije dokopy 14.000 migrantov. Sú nimi Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros.



Jedna z hlavných migračných trás do Európskej únie, využívaná utečencami z Ázie, Afriky a Blízkeho východu, vedie práve cez Grécko. Prevažná väčšina z nich sa doplaví na východogrécke ostrovy z neďalekého Turecka.