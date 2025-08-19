< sekcia Zahraničie
Nemecko prijalo tento rok 942 utečencov na základe programu EÚ
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v rámci programu identifikuje zraniteľné osoby na presídlenie. Nemecké orgány následne organizujú pohovory a bezpečnostné kontroly.
Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - V Nemecku prijali v tomto roku 942 utečencov zo Sýrie, Sudánu, Južného Sudánu, Konga, Eritrey a ďalších krajín v rámci programu EÚ na presídľovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Od zmeny vlády 7. mája 2025 nedošlo k žiadnym ďalším príchodom,“ uviedla vláda. Ministerstvo vnútra podľa DPA poznamenalo, že koaličná dohoda medzi Kresťanskodemokratickou úniou (CDU), Kresťanskosociálnou úniou (CSU) a sociálnymi demokratmi (SPD) žiada, aby sa humanitárne prijímacie programy v čo najväčšej miere ukončili a nespúšťali sa žiadne nové. „Aktuálne skúmame, ako to možno uplatňovať pri rôznych programoch vrátane presídľovania,“ uviedlo ministerstvo. Podľa jeho vyjadrení zostávajú príslušné konania pozastavené až do konečného rozhodnutia.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v rámci programu identifikuje zraniteľné osoby na presídlenie. Nemecké orgány následne organizujú pohovory a bezpečnostné kontroly. Utečenci v tomto prípade už nemusia po príchode do Nemecka podávať žiadosť o azyl.
Nemecko prisľúbilo UNHCR a Európskej komisii, ktorá poskytuje finančnú podporu programu, celkovo 13.100 miest na roky 2024 a 2025. Zahŕňa to humanitárne prijatie sýrskych utečencov z Turecka na základe dohody medzi EÚ a Ankarou z roku 2016.
„Od zmeny vlády 7. mája 2025 nedošlo k žiadnym ďalším príchodom,“ uviedla vláda. Ministerstvo vnútra podľa DPA poznamenalo, že koaličná dohoda medzi Kresťanskodemokratickou úniou (CDU), Kresťanskosociálnou úniou (CSU) a sociálnymi demokratmi (SPD) žiada, aby sa humanitárne prijímacie programy v čo najväčšej miere ukončili a nespúšťali sa žiadne nové. „Aktuálne skúmame, ako to možno uplatňovať pri rôznych programoch vrátane presídľovania,“ uviedlo ministerstvo. Podľa jeho vyjadrení zostávajú príslušné konania pozastavené až do konečného rozhodnutia.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v rámci programu identifikuje zraniteľné osoby na presídlenie. Nemecké orgány následne organizujú pohovory a bezpečnostné kontroly. Utečenci v tomto prípade už nemusia po príchode do Nemecka podávať žiadosť o azyl.
Nemecko prisľúbilo UNHCR a Európskej komisii, ktorá poskytuje finančnú podporu programu, celkovo 13.100 miest na roky 2024 a 2025. Zahŕňa to humanitárne prijatie sýrskych utečencov z Turecka na základe dohody medzi EÚ a Ankarou z roku 2016.