Nemecko prijalo viac ako 150 Afgancov, ktorých ohrozoval Taliban

Berlín 25. februára (TASR) - Nemecko v utorok prijalo 155 afganských občanov, z ktorých viac ako polovica je obzvlásť ohrozovaná vládnym hnutím Taliban, uviedlo nemecké ministerstvo vnútra. Skupina Afgancov pricestovala do Berlína charterovým letom z pakistanského Islamabadu. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Taliban prevzal moc v krajine v auguste 2021 a Nemecko odvtedy poskytuje špeciálne povolenia Afgancom v ohrození, aj ľuďom, ktorí pracovali pre nemecké úrady a organizácie. Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí odvtedy prijali viac ako 35.000 takýchto osôb.



Nemecko ubezpečilo približne 3000 afganských občanov o ich prijatí v rámci programu pre obzvlášť zraniteľné osoby. Približne tisícke z nich sa zatiaľ podarilo prísť do Nemecka. Ministerstvo vnútra to doteraz vyčíslilo na sumu približne 24,7 milióna eur.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí nedávno vyjadrilo znepokojenie nad situáciou afganských utečencov v Pakistane, ktorí tam čakajú na vstup do Nemecka alebo iných západných krajín. Tamojšia vláda im nariadila do konca marca opustiť Islamabad a susedné mesto Rávalpindí.



Agentúra AP minulý týždeň informovala, že afganské veľvyslanectvo v Pakistane obvinilo Islamabad zo zatýkania a prehľadávania týchto Afgancov. Pakistanská polícia ich tiež údajne nútila odísť do iných častí krajiny.



V posledných týždňoch sa v Nemecku čoraz viac ozývajú ľudia, ktorí požadujú deportácie afganských občanov najmä v súvislosti s útokmi spáchanými prisťahovalcami. Líder Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Fredrich Merz sa ešte pred výhrou v nedeľných parlamentných voľbách snažil o zmenu nemeckej migračnej politiky a obmedzenie vstupu prisťahovalcov.