Nemecko prijme 1500 migrantov z gréckych ostrovov

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecko prijme ďalších 1500 migrantov z gréckych ostrovov. Dohodli sa na tom nemecká kancelárka Angela Merkelová a minister vnútra Horst Seehofer po minulotýždňovom ničivom požiare v utečeneckom tábore na ostrove Lesbos. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z prostredia nemeckej spolkovej vlády a koaličných strán.



Rozsiahly požiar v noci na 9. septembra takmer úplne zničil preplnený utečenecký tábor Moria na Lesbose. Bez prístrešia, potravín a hygienických zariadení zostalo viac ako 12.000 ľudí, prevažne utečencov zo Sýrie, Afganistanu a afrických krajín.



Nemecko už v tejto súvislosti prisľúbilo, že prijme 100-150 neplnoletých migrantov bez sprievodu dospelých. Minister vnútra Seehofer okrem toho navrhol, aby Berlín prijal ďalších približne 1500 utečencov z gréckych ostrovov a kancelárka Merkelová s tým údajne súhlasila.



Nemalo by pritom ísť len o migrantov z Lesbosu. Podľa Seehoferovho návrhu by Nemecko prijalo len takých migrantov, ktorým už boli schválené žiadosti o udelenie azylu, uviedli zdroje citované agentúrou Reuters.



Strany nemeckej vládnej koalície majú dohodu o počte prijatých migrantov uzavrieť do stredy. V súčasnosti sa na gréckych ostrovoch nachádza asi 30.000 utečencov a migrantov.



Približne 800 migrantov z Morie už ubytovali v novom dočasnom stanovom tábore postavenom východnom pobreží ostrova Lesbos. Postupne by tam mali byť presunutí všetci migranti, ktorí pri požiare prišli o strechu nad hlavou, informovala agentúra DPA.



Mnohí z utečencov, momentálne táboriacich na otvorených priestranstvách, však presun do nového stanového tábora odmietajú. Grécke úrady ich preto varovali, že nárok na vybavenie žiadostí o azyl budú mať iba migranti, ktorí sa tam presťahujú.