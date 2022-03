Nemecko príjme 2500 ukrajinských utečencov, ktorí odišli do Moldavska

Kišiňov/Berlín 12. marca (TASR) - Nemecko príjme 2500 utečencov, ktorí odišli z Ukrajiny do Moldavska. Oznámila to v sobotu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Z vojnou zmietanej Ukrajiny odišlo od 24. februára, teda od začiatku ruskej vojenskej invázie, už vyše 2,5 milióna ľudí a niektorým mestám vo východnej Európe už dochádza miesto pre ubytovanie ľudí z Ukrajiny.



Baerbocková po stretnutí s svojim moldavským rezortným kolegom v Kišiňove uviedla, že Nemecko je odhodlané pomôcť krajinám susediacim s Ukrajinou postarať sa o utečencov, pričom budú vytvorené aj koridory vedúce cez Rumunsko, ktorými sa ľudia budú môcť dostať do Nemecka, kam by mali cestovať predovšetkým autobusmi.



"Európa a naša krajina vyjadrujú solidárnosť, prijmeme vašich utečencov," uviedla Baerbocková.



Do Moldavska prišlo z Ukrajiny od začiatku ruskej vojenskej invázie už vyše 270.300 ľudí, z toho približne 105.000 sa rozhodlo zostať v Moldavsku.



Moldavská premiérka Natalia Gavrilitová pritom tento týždeň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo Moldavsku pomoc pri zvládnutí náporu utečencov, ktorí z Ukrajiny unikajú pred vojnou. Jej krajina totiž podľa nej zvláda nápor utečencov iba vďaka "neobvyklej solidarite" moldavských občanov.



V Nemecku doposiaľ zaevidovali príchod 109.183 utečencov z Ukrajiny, pričom obyvatelia Nemecka ponúkli až 300.000 súkromných domov pre ubytovanie týchto utečencov, oznámilo v piatok nemecké ministerstvo vnútra.