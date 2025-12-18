Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko prijme 535 afganských žiadateľov o azyl

Ilustračné foto Foto: TASR

Skupine Afgancov bol udelený azyl v rámci programu pre utečencov predchádzajúcej nemeckej vlády. Uviazli však v Pakistane po tom, čo Merz nastúpil do úradu a program stopol.

Autor TASR
Berlín 18. decembra (TASR) - Nemecká vláda vo štvrtok oznámila, že prijme 535 Afgancov, ktorým bol sľúbený azyl v Nemecku, ale po nástupe kancelára Friedricha Merza uviazli v Pakistane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) uviedol, že Nemecko chce spracovanie ich prípadov dokončiť „pokiaľ to bude možné v decembri“, aby im umožnilo vstup do krajiny.

Účastníci programu buď spolupracovali s nemeckými ozbrojenými silami v Afganistane počas vojny proti hnutiu Taliban alebo po jeho návrate k moci v roku 2021 boli považovaní za ohrozených. Ide napríklad o aktivistov či novinárov.

Pakistan neskôr uviedol, že na spracovanie ich prípadov má nemecká vláda čas do konca roka. V opačnom prípade ich deportuje späť do Afganistanu.

„Sme ohľadom toho v kontakte s pakistanskými úradmi. Je možné, že po Novom roku budeme musieť pracovať ešte na niekoľkých prípadoch,“ uviedol Dobrindt.

Ministerstvo vnútra minulý týždeň oznámilo, že informovalo ďalších 650 účastníkov programu o ich neprijatí, pretože to nie je „v záujme Nemecka“. Žiadateľom dočasne sa nachádzajúcim v Pakistane ponúkli peniaze, ak sa vzdajú nároku na azyl v Nemecku.
.

