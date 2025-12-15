< sekcia Zahraničie
Nemecko prijme dvoch bieloruských opozičných politikov
Podľa Dobrindta ide o dve z najvýznamnejších osobností prodemokratického hnutia v Bielorusku.
Autor TASR
Berlín 15. decembra (TASR) — Nemecko prijme dvoch zo 123 bieloruských opozičných politikov, ktorých vláda v Minsku prepustila v sobotu z väzenia. Ide o Maryju Kalesnikavovú a Viktara Babaryku, uviedol v nedeľu v relácii verejnoprávnej televízie ARD Bericht aus Berlin nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Podľa Dobrindta ide o dve z najvýznamnejších osobností prodemokratického hnutia v Bielorusku. Nemecká vláda má silný záujem na tom, aby toto hnutie naďalej dostávalo podporu, aj keď sa teraz musí ďalej rozvíjať mimo Bieloruska. „Preto ich oboch prijmeme,“ konštatoval minister.
Kalesnikavová a Babaryka boli v sobotu prepustení spolu so 121 ďalšími väzňami vrátane laureáta Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého po dvojdňových rokovaniach amerického vyslanca Johna Coalea v Minsku. Väčšina prepustených vrátane Kalesnikavovej bola pôvodne prevezená na Ukrajinu, Biaľackého deportovali do Litvy.
Kalesnikavová bola v roku 2020 spolu s exilovou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou jednou z vedúcich osobností masových protestov proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi po prezidentských voľbách, ktoré opozícia označila za zmanipulované. Ako jedna z mála popredných predstaviteľov bieloruskej opozície sa rozhodla neodísť do exilu. Po protestoch ju zadržali a odsúdili na 11 rokov väzenia v trestaneckej kolónii.
V minulosti pracovala ako kultúrna manažérka v Stuttgarte a hovorí plynule po nemecky. V rozhovore pre spravodajskú reláciu ARD Tagesthemen sa nevyjadrila k možnosti dlhodobého pobytu v Nemecku. Povedala, že zatiaľ nemá plány do budúcnosti, verí však, že sa nakoniec vráti do Bieloruska. Hoci väznenie malo nepriaznivý vplyv na jej zdravie, „vo vnútri som bola vždy slobodná“, povedala.
Bývalý bankár Babaryka kandidoval v prezidentských voľbách v roku 2020 a bol považovaný za kľúčového oponenta Lukašenka. Dva mesiace pred voľbami ho však zatkli a v júli 2021 odsúdili na 14 rokov väzenia za údajnú korupciu.
Tlačová služba Lukašenkovho úradu uviedla, že k prepusteniu opozičných politikov došlo „v rámci dohôd dosiahnutých s prezidentom USA Donaldom Trumpom a na jeho žiadosť“. USA následne zrušili sankcie voči bieloruským firmám vyrábajúcim potaš, kľúčový produkt pre ekonomiku Bieloruska, ktoré je významným producentom hnojív.
