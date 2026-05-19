Nemecko prijme na liečbu pacienta z USA nakazeného ebolou
Počet obetí epidémie eboly v KDR, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za medzinárodný stav núdze v oblasti verejného zdravia, stúpol na odhadovaných 131 úmrtí.
Autor TASR
Berlín 19. mája (TASR) - Nemecko sa pripravuje na prijatie a liečbu amerického občana, ktorý sa nakazil ebolou v Konžskej demokratickej republike (KDR), uviedlo v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva pre agentúru AFP, píše TASR.
„Americké úrady požiadali nemeckú vládu o pomoc pri liečbe občana USA, ktorý sa nakazil ebolou v Kongu,“ uviedol hovorca ministerstva. „V súčasnosti pokračujú prípravy na prijatie a liečbu pacienta v Nemecku,“ dodal bez spresnenia času a miesta, kde bude pacient liečený.
„V Nemecku existuje celoštátna sieť odborníkov na manažment a starostlivosť o pacientov s ochoreniami spôsobenými vysoko patogénnymi pôvodcami,“ upresnil hovorca. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v pondelok uviedlo, že ich občan sa nakazil vírusom počas plnenia pracovných povinností v KDR a pozitívny test mal v nedeľu neskoro večer.
Počet obetí epidémie eboly v KDR, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za medzinárodný stav núdze v oblasti verejného zdravia, stúpol na odhadovaných 131 úmrtí z 513 podozrivých prípadov, uviedol konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba. Epicentrum epidémie sa nachádza v severovýchodnej provincii Ituri na hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom.
S touto chorobou v Afrike za posledné polstoročie prišlo o život viac než 15.000 ľudí. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok uviedol, že je „hlboko znepokojený“ epidémiou tejto vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky.
WHO v utorok zároveň podľa AFP uviedla, že skúma, či by sa na potlačenie smrteľnej epidémie eboly v KDR dali použiť niektoré z experimentálnych vakcín alebo liečebných postupov. „Na medzinárodnej úrovni zisťujeme, ktoré vakcíny alebo lieky sú k dispozícii a či by niektoré z nich mohli byť pri tejto epidémii užitočné,“ povedala novinárom v Ženeve Anne Anciová, predstaviteľka WHO.
Proti kmeňu eboly Bundibugyo, ktorý stojí za najnovšou epidémiou tohto ochorenia, neexistuje žiadna vakcína ani liečba. Očkovacie látky sú dostupné len proti kmeňu Zair, ktorý bol identifikovaný v roku 1976. Medzinárodní experti podľa Anciovej zatiaľ tvrdia, že predkvalifikované vakcíny proti kmeňu Zair „nemožno použiť v reakcii na súčasnú epidémiu“.
„V tejto oblasti je samozrejme potrebné urobiť ešte oveľa viac štúdií,“ dodala. Doplnila, že technická poradná skupina WHO sa stretne v utorok, aby „poskytla ďalšie odporúčania... o tom, ktoré potenciálne vakcíny by mohli byť prioritné“.
