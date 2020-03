Nemecko prijme z Talianska najmenej 47 pacientov s ochorením COVID-19

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecké nemocnice prijmú z Talianska na znak solidárnosti najmenej 47 pacientov s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, píše agentúra Reuters.



"Pretože stojíme na strane našich talianskych priateľov. Môžeme to prekonať len spoločne," uviedol Maas v krátkom vyhlásení.



Ešte pred očakávanou vlnou nárastu počtu domácich prípadov pristálo v utorok na letisku v Lipsku v spolkovej krajine Sasko lietadlo so šiestimi talianskymi pacientmi. Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko už takisto avizovala, že v najbližších dňoch plánuje prijať desiatich pacientov z Talianska.



Taliansko je celosvetovo najviac postihnutou krajinou v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Tomuto vírusovému ochoreniu tam podľahlo už 8215 ľudí. Celkový počet infikovaných osôb - vrátane obetí a uzdravených - dosiahol 80.539.



Počet infikovaných v Nemecku dosiahol podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa 43.646.