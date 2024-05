Nemecko pripisuje vlaňajší kyberútok na SPD ruskej rozviedke

Adelaide 3. mája (TASR) - Nemecká spolková vláda pripisuje ruskej tajnej službe GRU zodpovednosť za kyberútok na Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPS), ku ktorému došlo začiatkom minulého roka, uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok počas návštevy Austrálie. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Ruskí štátni hackeri napadli Nemecko v kybernetickom priestore," potvrdila Baerbocková v Adelaide a zároveň uviedla, že v tomto prípade budú vyvodené dôsledky.



Samotná koaličná SPD v júni 2023 oznámila, že mailové účty členov predstavenstva strany sa začiatkom toho istého roka stali terčom kybernetického útoku, pripomína DPA. Stalo sa to v dôsledku bezpečnostných nedostatkov softwérového koncernu Microsoft. "Nie je vylúčené, že došlo k úniku dát z jednotlivých mailových účtov," uviedla vtedy strana prostredníctvom svojej hovorkyne.



Baerbocková teraz potvrdila, že k týmto záverom viedlo vyšetrovanie nemeckej spolkovej vlády pod vedením rezortu diplomacie. "Tento útok z minulého roka môžeme teraz jednoznačne priradiť skupine APT28, ktorá bola vedená ruskou tajnou službou GRU," potvrdila Baerbocková, ktorá je zo strany Zelených. Zároveň dodala, že je to "totálne prijateľné a nezostane to bez dôsledkov", uzatvára DPA.