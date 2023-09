Nemecko pripravuje dodatočné hraničné kontroly kvôli migrantom

Berlín 26. septembra (TASR) – Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová pripravuje na hraniciach s Poľskom a Českom zavedenia ďalších kontrol. Reaguje na silnejúce požiadavky na obmedzenie nezákonnej migrácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Zatiaľ na hraniciach pripravujeme aj fyzické kontroly a uvidíme, čo nám to prinesie," vyhlásila v utorok ministerka vnútra a dodala, že ide o dodatočné kontroly. Prítomnosť pohraničníkov na hraniciach je podľa jej slov dôležitá, pretože v opačnom prípade by nezákonní migranti prekračovali hranice na iných miestach.



"Ak sa nám podarí chytiť prevádzačov, bude to veľký pokrok, pretože v súčasnosti máme podozrenie, že každá štvrtá až piata osoba vstupuje do krajiny za pomoci prevádzačov," dodala ministerka a zdôraznila, že efektívne riešenie tejto krízy je možné iba na celoeurópskej úrovni na vonkajších hraniciach - nie na vnútorných.



Nemecká polícia počas razií v piatich nemeckých spolkových krajinách zadržala v utorok päť osôb zo Sýrie podozrivých z pašovania ľudí, píše DPA.



Nemecký zväz policajtov (GdP) v utorok zopakoval svoje námietky voči možnému zavedeniu fixných kontrol na hraniciach s Poľskom a Českou republikou, ktoré avizovala nemecká vláda v súvislosti s príchodom nelegálnych migrantov. GdP tieto kontroly nepovažuje za účinné a presadzuje flexibilný prístup k ochrane hraníc, ktorý jej umožní rýchlo sa prispôsobiť meniacej sa situácii.



Na hraniciach medzi nemeckou spolkovou krajinou Bavorsko a Rakúskom sú dočasné kontroly zriadené od roku 2015, pripomína DPA. Nemecké ministerstvo vnútra ich pravidelne predlžuje a ohlasuje ich Európskej komisii. V prípade kontrolných bodov na hraniciach s Českom a Poľskom ešte žiadosť o ich zriadenie podaná nebola.