Nemecko pripravuje humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Na archívnej snímke z 21. januára 2022 európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Foto: TASR/AP

Viedeň/Berlín 21. februára (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová počíta v prípade vypuknutia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou s množstvom utečencov, ktorí budú smerovať do okolitých štátov. Berlín sa pripravuje najmä na to, aby týmto krajinám mohol v prípade potreby poskytnúť humanitárnu pomoc. Faeserová to uviedla v pondelok vo Viedni, kde sa zúčastnila na európskej konferencii o migrácii.TASR správu prevzala z agentúry DPA.dodala nemecká ministerka.Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová cez víkend na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie uviedla, že utečenci z Ukrajiny by v prípade vojny smerovali najmä do Poľska, ale aj do Talianska, Nemecka či Francúzska.Faeserová mala vo Viedni v pondelok absolvovať stretnutie so svojím rakúskym rezortným kolegom Gerhardom Karnerom a zúčastniť sa na otvorení konferencie ministrov vnútra európskych krajín a ich zástupcov zameranej na tému repatriácie nelegálnych migrantov.Ukrajina a jej západní spojenci už niekoľko dní varujú, že Moskva by si mohla "vyrobiť zámienku" na inváziu na Ukrajinu. Kremeľ popiera, že by plánoval akýkoľvek útok, avšak žiada rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie.