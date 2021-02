Nemecko pripravuje zákon o využívaní dronov

Berlín 3. februára (TASR) - Návrh zákona schválený v stredu nemeckým kabinetom má za cieľ uľahčiť v celej krajine využívanie dronov na prepravu a iné účely. Uviedla to agentúra DPA.



Vláda chce novú legislatívu, do ktorej zakomponovala návrhy Európskej únie, schváliť v parlamente ešte pred voľbami, ktoré by sa mali konať koncom septembra. Chce, aby bolo využívanie dronov jednoduchšie a bezpečnejšie.



"Drony dokážu prepraviť lieky, vybavenie a balíky na veľké vzdialenosti rýchlo a efektívne," povedal minister dopravy Andreas Scheuer a dodal, že sú výhodné v neprístupných oblastiach ako podpora pohotovostných služieb či poľnohospodárstva.



Cieľom legislatívy je vytvoriť nové oblasti podnikania pri dosiahnutí vysokej úrovne bezpečnosti pre ľudí, vzdušný priestor a prírodu, ako aj regulácia vzletov a pristátí i vymedzenie pravidiel pre bezpečné vzdialenosti.