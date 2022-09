Nemecko prišlo pre mimoriadne teplé počasie o jeden z piatich ľadovcov

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecko prišlo počas leta vplyvom mimoriadne teplého počasia o jeden zo svojich ľadovcov. V pondelok to oznámila Bavorská akadémia vied. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Južný Schneeferner stratil štatút ľadovca pre rýchle topenie kedysi rozľahlej ľadovej pokrývky. "Hrúbka ľadu (ľadovca) Schneeferner sa výrazne zmenšila... na väčšine miest už nedosahuje ani dva metre," dodala Bavorská akadémia vied vo vyhlásení.



Najhrubšie miesto ľadovca sa podľa najnovších zistení zúžilo na menej ako šesť metrov. V roku 2018 namerali na rovnakom mieste približne 10 metrov. Plocha ľadovca sa zmenšila o polovicu na približne jeden hektár, píše sa vo vyhlásení.



"To nás vedie k záveru, že zostávajúci ľad sa úplne roztopí v priebehu jedného až dvoch rokov," uviedla akadémia. Merania na ľadovci vykonávané od roku 1892 preto pozastavia.



V Nemecku sú v súčasnosti už iba štyri ľadovce – Severný Schneeferner a Höllentalferner na najvyššom vrchu Nemecka Zugspitze a ľadovce Blaueis a Watzmann v Berchtesgadenských Alpách.



Rýchle topenie ľadovcov v Alpách a v iných oblastiach je podľa odborníkov spôsobené klimatickými zmenami. Od začiatku 21. storočia je preto sledované čoraz pozornejšie.



Bavorské ministerstvo životného prostredia minulý rok upozornilo, že Nemecko by mohlo prísť o posledné ľadovce v priebehu desaťročia, pripomína AFP. Vedci pôvodne odhadovali, že ľadovce vydržia približne do polovice storočia.



Podľa medzinárodnej štúdie z apríla 2021 sa takmer všetky svetové ľadovce topia čoraz rýchlejšie, čo prispelo k viac než pätinovému nárastu hladín morí v tomto storočí.