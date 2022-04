Nemecko sľúbilo rýchle rozhodnutie vo veci dodávky zbraní na Ukrajinu

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecko prijme v krátkom čase rozhodnutie, či schváli dodávku 100 bojových vozidiel pechoty (BVP) typu Marder pre Ukrajinu. V pondelok to povedal hovorca vlády v Berlíne, informuje agentúra Reuters s tým, že by išlo o prvú dodávku ťažkých zbraní zo strany Nemecka určených pre Kyjev.



O povolenie poskytnúť Ukrajine uvedené bojové vozidlá požiadala zbrojárska firma Rheinmetall, uviedol pre Reuters zdroj z rezortu obrany. Firma by chcela pred odoslaním vozidiel vykonať v nasledujúcich mesiacoch ich údržbu.



Na to, aby spoločnosť Rheinmetall mohla dodať Ukrajine požadované zbrane, potrebuje súhlas národnej bezpečnostnej rady, ktorej predsedá kancelár Olaf Scholz. Tento krok má vyvinúť tlak na šéfa nemeckej vlády v súvislosti so zaujatím jasného stanoviska, či môžu byť Ukrajine priamo z Nemecka poslané ťažké zbrane na obranu pred ruskými silami.



Scholz čelí kritike vo vlastnej krajine, ako aj v zahraničí pre svoj váhavý postoj, čo sa týka posielania ťažkých zbraní, ako sú tanky či húfnice, ktoré majú Kyjevu pomôcť odvrátiť ruské útoky.



Ministerka obrany Nemecka Christine Lambrechtová minulý týždeň v liste adresovanom vládnej koalícii uviedla, že žiadosti o dodávky zbraní zo strany Kyjeva "budú posúdené s absolútnou prioritou".