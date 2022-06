Nemecko prisľúbilo Ukrajine zdravotnícku pomoc. Pošle protézy, lekárov

Ľvov/Berlín 10. júna (TASR) - Nemecko pomôže Ukrajine poskytovaním zdravotníckej pomoci pre vojnové obete – vybuduje úrazové centrá pre ranených, daruje protézy končatín a vyšle do krajiny nemeckých lekárov. V piatok to oznámil nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach, na ktorého sa v správe odvolala tlačová agentúra Reuters.



"Ukrajina potrebuje humanitárnu pomoc tak naliehavo, ako potrebuje našu vojenskú pomoc," povedal minister počas návštevy západoukrajinského mesta Ľvov.



Nemecko v rámci pomoci dodá Ukrajine protézy, vyšle tam 200 lekárov, zorganizuje školenie v liečbe popálenín a napojí niektoré nemocnice na Ukrajine na telemedicínsku službu, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Najväčší nemecký výrobca umelých končatín Ottobock už rokuje s ministerstvom zdravotníctva o pomoci Ukrajine pri výrobe a nasadzovaní protéz v mobilných kontajnerových dielňach a školí špecialistov ortopédov priamo na Ukrajine, oznámil hovorca spoločnosti.



"Ottobock má na Ukrajine partnerov a pokračuje tam v dodávkach svojich produktov. Kontajnerové dielne umožnia dodávky zakaždým, keď vojna túto sieť naruší alebo zničí," dodal hovorca.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára zaznamenala okolo 290 útokov na zdravotnícke zariadenia.



Nemecká vláda zatiaľ poskytla Ukrajine zdravotnícku pomoc za približne 100 miliónov eur a nemecký zdravotnícky priemysel jej daroval vyše 100 miliónov eur, doplnilo podľa agentúry Reuters ministerstvo.