Opatrenia budú v Nemecku platiť do 19. apríla

Berlín 1. apríla (TASR) – Nemecko v súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom predĺži prísne opatrenia zamerané na obmedzenie verejného života do 19. apríla. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Dnes sme vyhodnotili situáciu a potvrdili, že obmedzenia... zostanú v platnosti do 19. apríla vrátane. Situáciu prehodnotíme v utorok po Veľkej noci," povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová po telekonferencii s premiérmi jednotlivých spolkových krajín.



Počet ľudí nakazených koronavírusom v Nemecku sa dnes zvýšil o 5453 na 67 366. V krajine pribudlo aj 149 úmrtí, čím ich celkový počet stúpol na 732.



Nemecká vláda zaviedla bezprecedentné celoštátne opatrenia, ktoré radikálne obmedzujú verejný život, aby sa spomalilo šírenie nového koronavírusu.