Nemecko privítalo rozhodnutie pozastaviť sťahovanie amerických vojakov

Berlín 5. februára (TASR) - Nemecká vláda privítala rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena pozastaviť plánované stiahnutie 12 000 amerických vojakov z Nemecka, ktoré avizoval jeho predchodca Donald Trump. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Veľmi si vážime úzku desaťročia trvajúcu spoluprácu s americkými jednotkami umiestnenými v Nemecku. Vždy sme boli presvedčení, že slúžia európskej a transatlantickej bezpečnosti, a preto je ich zotrvanie v našom spoločnom záujme," povedal novinárom hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



Americké základne označil Seibert za "súčasť doterajšieho transatlantického priateľstva". Dodal, že nemeckí predstavitelia viedli s americkou administratívou rozhovory o ďalšom plánovaní, avšak rozhodnutie o spôsobe formovania budúcej americkej vojenskej prítomnosti v Európe bolo "vnútornou záležitosťou USA".



Spojené štáty oznámili vlani v júni čiastočné stiahnutie svojich vojakov z Nemecka. Plánované kroky by sa týkali najmä základní v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Porýnie-Falcko. Z vtedajších 36.000 sa tretina príslušníkov ozbrojených síl mala buď vrátiť do vlasti, alebo ich mali preložiť do iných európskych krajín, ktoré sú členmi NATO, ako napríklad Taliansko, Belgicko, Poľsko či pobaltské štáty. Trump tento krok zdôvodňoval podľa neho nedostatočnými výdavkami Nemecka na obranu.



S realizáciou Trumpových plánov sa síce začalo už počas jeho funkčného obdobia, avšak v decembri ich pokračovanie zablokoval americký Kongres, keď prijal balík zákonov týkajúci sa rozpočtu na obranu.