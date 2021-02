Nemecko obvinilo bývalú sekretárku koncentračného tábora Stutthof

Itzehoe 5. februára (TASR) - Prokuratúra v nemeckom meste Itzehoe vzniesla obvinenia voči bývalej sekretárke a stenografke z bývalého nacistického koncentračného tábora Stutthof. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Nemenovaná žena je obvinená zo spoluúčasti na vraždách viac ako 10.000 ľudí v koncentračnom tábore Stutthof, ktorý sa nachádzal na severe Poľska neďaleko mesta Gdansk. Podľa prokuratúry napomáhala vedeniu tábora "v systematickom zabíjaní židovských väzňov, poľských partizánov a vojnových zajatcov zo sovietskeho Ruska".



Obvinená žena však počas práce v koncentračnom tábore nedosiahla vek 21 rokov, preto jej prípad prevzal súd pre maloletých. Ten musí teraz rozhodnúť o prijatí obžaloby a začatí procesu, doplnila prokuratúra. V súčasnosti 95-ročná žena pracovala ako sekretárka a stenografka veliteľa koncentračného tábora od júna 1943 do apríla 1945.



Nemecko sa v posledných rokoch snaží urýchliť procesy s ešte žijúcimi členmi vedení nacistických koncentračných táborov. Spúšťačom bol prípad bývalého dozorcu vo vyhladzovacom tábore Sobibor Johna Demjanjuka v roku 2011, odsúdeného za spoluúčasť na vraždách, ktoré mal podľa súdu na svedomí vtedajší nacistický režim.



Odvtedy nemecké súdy poslali do väzenia ďalších predstaviteľov nacistického režimu, medzi nimi bývalých príslušníkov jednotiek Schutzstaffel (SS) - dozorcu z koncentračného tábora Auschwitz Reinholda Hanninga a účtovníka Oskara Gröninga. Oboch odsúdili za spoluúčasť na hromadných vraždách vo veku 94 rokov, avšak zomreli ešte pred nástupom do výkonu trestu.



Vlani v júni súd uznal za vinného bývalého dozorcu z koncentračného tábora Stutthof, vtedy 93-ročného Bruna Deya, ktorého odsúdil na dva roky podmienečne.



Koncentračný tábor Stutthof vznikol v roku 1939. Spočiatku tam umiestňovali poľských politických väzňov, neskôr sa tam nachádzalo až 110.000 väzňov vrátane mnohých Židov. Zomrelo v ňom približne 65.000 ľudí.