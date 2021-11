V Nemecku obvinili Sýrčana z plánovania teroristického útok

Berlín 16. novembra (TASR) - Sýrčan, ktorý údajne podporoval ideológiu Islamského štátu (IS), bol v utorok obvinený z prípravy útoku v Nemecku, uviedla tamojšia prokuratúra. Správu priniesla agentúra AP.



Podozrivého, ktorý bol v súlade s nemeckými pravidlami ochrany súkromia identifikovaný len ako Abdullah H., obvinili z prípravy "závažného násilného činu" a z financovania terorizmu. Muž bol v novembri 2019 zatknutý v inom prípade, o ktorom úrady neuviedli žiadne podrobnosti.



Nemecká Spolková prokuratúra uviedla, že podozrivý sa ešte v júni 2019 rozhodol vykonať v Nemecku atak, ktorý by mal podobný rozsah ako predchádzajúce útoky IS v Európe. Jeho cieľom bolo zabiť alebo zraniť čo najviac ľudí.



Prokuratúra ďalej uviedla, že muž získal suroviny na výrobu improvizovaných výbušných zariadení vrátane acetónu, peroxidu vodíka a kyseliny sírovej. Údajne sa zaujímal aj o využitie bežného poľnohospodárskeho hnojiva ako výbušniny. Zaobstaral si dokonca rôzne kovové súčiastky a nástroje. Okrem iného sa podomácky snažil vyrobiť samopal. Jeho krvavý plán však prekazilo jeho zatknutie, uviedla prokuratúra.