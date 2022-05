V Nemecku žiadajú pre 101-ročného nacistického dozorcu päťročný trest

Berlín 18. mája (TASR) - Nemecká prokuratúra žiada v procese so 101-ročným bývalým dozorcom v nacistickom tábore Josefom Schützom trest piatich rokov odňatia slobody. Schütz však akúkoľvek účasť na vojnových zločinoch v nemeckom koncentračnom tábore Sachsenhausen odmieta. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Josef Schütz, ktorý je najstarším človekom obvineným zo spoluúčasti na vojnových zločinoch počas obdobia holokaustu, o sebe tvrdí, že je nevinný. Odmieta tiež akúkoľvek účasť na vraždách 3518 väzňov, ktoré boli v rokoch 1942 – 1945 spáchané spomínanom koncentračnom tábore severne od Berlína. Podľa prokuratúry spolkovej krajiny Brandenbursko však obvinený pri vojnových zločinoch spolupracoval "vedome a dobrovoľne".



Počas vypočúvania Schütz uviedol, že netuší, čo sa v tábore stále a zdôraznil, že "nespravil vôbec nič". Obvinenia voči nemu zahŕňajú napomáhanie poprave sovietskych vojnových väzňov zastrelením a vraždy väzňov s použitím smrtiaceho plynu Cyklón B.



Obvinený bývalý dozorca bol počas trvania súdneho procesu stíhaný na slobode. Aj keby ho zo zločinov usvedčili, podľa Guardianu je vzhľadom na jeho vek nepravdepodobné, že by si trest za mrežami naozaj odpykal.



Nemecká prokuratúra sa aj viac ako 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny snaží postaviť všetkých žijúcich spolupracovníkov nacistického režimu pred súd. Odsúdenie bývalého dozorcu Johna Demjanjuka v roku 2011 vytvorilo pre podobné prípady právny precedens. Odvtedy v Nemecku usvedčili viacerých vojnových zločincov vrátane účtovníka v Osvienčime Oskara Gröninga a bývalého dôstojníka SS Reinholda Hanninga, ktorí si rozsudok za napomáhanie pri masových vraždách vypočuli vo veku 94 rokov.



Súd so Schützom začal vlani, no niekoľkokrát bol presunutý pre zdravotné problémy obžalovaného. Konečné vynesenie rozsudku sa očakáva v priebehu júna.