Nemecko prvýkrát od apríla hlási viac ako 5000 nových prípadov nákazy

Berlín 14. októbra (TASR) – Zdravotnícke úrady v Nemecku oznámili viac ako 5000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac za 24 hodín od apríla. Pribudlo aj 43 úmrtí, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zo stredy rána.



V Nemecku pribudlo do stredy 5132 novoinfikovaných – deň predtým bolo toto číslo nižšie o viac ako 1000. Druhý najvyšší počet nakazených od apríla hlásili úrady minulú sobotu, keď pribudlo 4721 prípadov, informovala agentúra DPA.



DPA upozorňuje na to, že aktuálne čísla nie je možné porovnávať s aprílovými hodnotami, keďže v súčasnosti sa oveľa viac testuje a preto sa odhalí aj viac pozitívnych prípadov.



„Aktuálne je možné pozorovať zrýchlený nárast šírenia (nákazy) v populácii v Nemecku. Preto naliehavo apelujeme na to, aby sa celé obyvateľstvo angažovalo v rámci ochrany pred nákazou," uvádza RKI. Úrad dodáva, že mierne stúpol i počet infikovaných spomedzi starších ľudí.



Hoci počet pacientov s ochorením COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti v posledných dňoch výrazne narástol, je naďalej pomerne nízky, ubezpečuje RKI. Podľa utorňajších dát z registra DIVI bolo na oddeleniach intenzívnej starostlivosti hospitalizovaných približne 620 osôb, týždeň predtým ich bolo 450. V rámci celého Nemecka zostáva pre takýchto pacientov voľných ešte takmer 9000 nemocničných lôžok.



Celkovo bolo v Nemecku podľa údajov RKI od začiatku pandémie do stredajšej polnoci pozitívne testovaných 334 585 osôb a 9677 ľudí v súvislosti s koronavírusom zomrelo. Podľa odhadov RKI sa uzdravilo už 281 900 ľudí.