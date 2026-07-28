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Nemecko prvýkrát od návratu Talibanu deportovalo Afganca bez záznamu
Mužovi podľa Dobrindta vypršala lehota v rámci jeho žiadosti o azyl.
Autor TASR
Berlín 28. júla (TASR) - Nemecko prvýkrát od opätovného nástupu hnutia Taliban k moci deportovalo afganského občana bez záznamu v registri trestov. Oznámil to v utorok nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Mužovi podľa Dobrindta vypršala lehota v rámci jeho žiadosti o azyl. Pokúsil sa usadiť v inej európskej krajine, kde však býval nezákonne. Po presune späť do Nemecka ho deportovali do Afganistanu.
Muž bol jedným z 31 Afgancov, ktorých v utorok letecky deportovali do vlasti. Ako jediný nemal záznam v registri trestov.
Deportácie Afgancov po návrate Talibanu k moci v roku 2021 sú v Nemecku kontroverznou témou pre obavy o ľudské práva a zaobchádzanie s navrátencami, uvádza Reuters.
Od obnovenia deportácií v roku 2024 Nemecko deportovalo viac ako 200 Afgancov. Podľa ľudskoprávnej skupiny Amnesty International najmenej jedného z nich po návrate zabili.
Mužovi podľa Dobrindta vypršala lehota v rámci jeho žiadosti o azyl. Pokúsil sa usadiť v inej európskej krajine, kde však býval nezákonne. Po presune späť do Nemecka ho deportovali do Afganistanu.
Muž bol jedným z 31 Afgancov, ktorých v utorok letecky deportovali do vlasti. Ako jediný nemal záznam v registri trestov.
Deportácie Afgancov po návrate Talibanu k moci v roku 2021 sú v Nemecku kontroverznou témou pre obavy o ľudské práva a zaobchádzanie s navrátencami, uvádza Reuters.
Od obnovenia deportácií v roku 2024 Nemecko deportovalo viac ako 200 Afgancov. Podľa ľudskoprávnej skupiny Amnesty International najmenej jedného z nich po návrate zabili.