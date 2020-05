Nemecko púšťa cez hranice ľudí, ktorí chcú navštíviť mamy v Deň matiek

Berlín 10. mája (TASR) - Nemecká polícia uvoľnila na jeden deň prísny režim na hraniciach krajiny zavedený v dôsledku pandémie koronavírusu a povolila ľuďom návštevy pri príležitosti Dňa matiek, ktorý v krajine oslavujú v nedeľu.



Ako informovala agentúra DPA, polícia sa rozhodla akceptovať návštevu matky ako oprávnený dôvod pre vstup na nemecké územie.



Za uplynulé týždne mohli do Nemecka cestovať len osoby, ktoré na to mali závažný dôvod - napríklad vodiči nákladných vozidiel, zdravotníci alebo dochádzajúci pracovníci z pohraničných oblastí.



"Informácie poskytnuté pri vstupných kontrolách musia byť dôveryhodné a overiteľné," uviedla v tejto súvislosti polícia.



Minister vnútra Horst Seehofer nariadil kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom v polovici marca. Šlo o opatrenie zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Krajina predĺžila hraničné kontroly do 15. mája.



V Nemecku dosiaľ zaznamenali 169.218 prípadov nákazy koronavírusom a 7395 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), zverejnených v nedeľu ráno.