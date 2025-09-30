< sekcia Zahraničie
V Nemecku vykonali razie v domoch členov mládežníckej organizácie
Podľa berlínskej kriminálnej polície 90 policajtov prehľadalo domy piatich mužov a troch žien, ktorí sú obvinení z nebezpečného ublíženia na zdraví. Počas akcie zadržali 19-ročného muža.
Autor TASR
Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecká polícia v utorok vykonala razie v domoch členov krajne pravicovej mládežníckej organizácie v Berlíne a spolkových krajinách Brandenbursko a Meklenbursko-Predpomoransko pre podozrenia z útoku na novinárov počas berlínskeho pochodu Príde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa berlínskej kriminálnej polície 90 policajtov prehľadalo domy piatich mužov a troch žien, ktorí sú obvinení z nebezpečného ublíženia na zdraví. Počas akcie zadržali 19-ročného muža.
Skupina údajne zaútočila 10. augusta na dvoch novinárov na berlínskej železničnej stanici Ostkreuz. Reportéri sa vraj snažili natočiť alebo odfotografovať neonacistov vracajúcich sa z protestu proti pochodu Pride za práva sexuálnych menšín LGBTQ+, keď ich skupina obkľúčila a fyzicky napadla.
Podľa berlínskej kriminálnej polície 90 policajtov prehľadalo domy piatich mužov a troch žien, ktorí sú obvinení z nebezpečného ublíženia na zdraví. Počas akcie zadržali 19-ročného muža.
Skupina údajne zaútočila 10. augusta na dvoch novinárov na berlínskej železničnej stanici Ostkreuz. Reportéri sa vraj snažili natočiť alebo odfotografovať neonacistov vracajúcich sa z protestu proti pochodu Pride za práva sexuálnych menšín LGBTQ+, keď ich skupina obkľúčila a fyzicky napadla.