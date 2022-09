Nemecko: Reparácie Poľsku za škody z druhej svetovej vojny sú uzavreté

Berlín 1. septembra (TASR) – Otázka reparácií Poľsku za škody spôsobené nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny bola uzavretá. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí to uviedlo vo štvrtok po tom, ako Poľsko odhadlo tieto škody na 6,2 bilióna zlotých (1,3 bilióna eur) s tým, že bude žiadať vyplatenie takejto náhrady. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a DPA.



"Postoj nemeckej vlády sa nezmenil, otázka reparácií bola vyriešená," uviedol hovorca nemeckého ministerstva. Poukázal na to, že Poľsko sa už v roku 1953 zrieklo ďalších reparácií a toto stanovisko odvtedy viackrát potvrdilo.



"Toto je základný kameň dnešného poriadku v Európe. Nemecko uznáva svoju politickú a morálnu zodpovednosť za druhú svetovú vojnu," doplnil hovorca.



Predseda poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski vo štvrtok oznámil, že Poľsko požiada Nemecko o rokovanie o reparáciách, ktorých sumu vyčíslila vo svojej správe komisia poľského parlamentu. Dodal, že ich vyplatenie bude "dlhým a zložitým" procesom.



Správa poľskej parlamentnej komisie sa považuje za základ pre rozhodnutie Varšavy o prípadných reparačných nárokoch voči Nemecku. K jej zverejneniu došlo v symbolický deň, na ktorý pripadá 83. výročie, odkedy nacisti 1. septembra 1939 napadli Poľsko.



Invázia znamenala začiatok druhej svetovej vojny, v ktorej zahynulo najmenej 55 miliónov ľudí, podľa niektorých odhadov to bolo až 80 miliónov, uvádza DPA. V Poľsku prišlo o život až šesť miliónov ľudí a podľa predchádzajúcich výpočtov poľskej strany škody dosiahli 800 miliárd dolárov.



Nemecká vláda odmieta akékoľvek požiadavky na reparácie. Domnieva sa, že táto otázka bola uzavretá Zmluvou o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku z roku 1990, ktorá umožnila nemecké zjednotenie na začiatku 90. rokov, keďže krajina akceptovala existujúcu hranicu s Poľskom.